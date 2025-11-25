Nadzor nad avtobusi in tovornjaki: uničene pnevmatike, zlorabljeni tahografi ...

Izstopajoč je bil turški voznik tovornega vozila, ki je prevažal blago za madžarsko podjetje. Na tretji osi priklopnega vozila je imel popolnoma uničeno desno pnevmatiko in ni imel obvezne opreme. Na tovornem vozilu je imel vgrajene nehomologirane dele in ni imel vgrajenega tahografa II. generacije. Pri analizi prenesenih podatkov z voznikove kartice in tovornega vozila so prometni policisti ugotovili, da je voznik zlorabil tahograf, zaradi česar je prišlo do zatajitve izpisanih informacij. Vozilo so izločili iz prometa in vozniku izdali plačilni nalog v znesku 4.000 evrov. Prav tako so mu izdali plačilni nalog za pravno osebo iz Madžarske v višini 14.500 evrov.

Vozniki tovorih vozil in avtobusov lahko z manipulacijo tahografa in kršenjem pravil ur vožnje in obveznih počitkov resno ogrozijo svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Žal se še vedno prepogosto dogaja, da so vozniki za volani tovornjakov in avtobusov preutrujeni, pri čemer jim pade koncentracija, zaradi česar pogosteje prihaja do prometnih nesreč, svarijo policisti.