Črna kronika

Nadzor nad avtobusi in tovornjaki: uničene pnevmatike, zlorabljeni tahografi ...

Celje , 25. 11. 2025 14.25

Cestno prometne kršitve voznikov tovornih vozil in avtobusov so še vedno prepogoste, poudarjajo celjski policisti. Policisti Postaje prometne policije Celje so v okviru poostrenega nadzora nad vozniki tovornih vozil in avtobusov na avtocesti ustavili in kontrolirali 22 voznikov tovornih vozil in 3 voznike avtobusov. Cestno prometne kršitve so ugotovili pri vseh treh voznikih avtobusov in pri 18. voznikih tovornih vozil.

V največji meri je šlo za tehnične pomanjkljivosti in preobremenjenost vozil ter nepravilno pritrjen in nepravilno zavarovan tovor. V 17 primerih so ugotovili še kršitve socialne zakonodaje.

Izstopajoč je bil turški voznik tovornega vozila, ki je prevažal blago za madžarsko podjetje. Na tretji osi priklopnega vozila je imel popolnoma uničeno desno pnevmatiko in ni imel obvezne opreme. Na tovornem vozilu je imel vgrajene nehomologirane dele in ni imel vgrajenega tahografa II. generacije. Pri analizi prenesenih podatkov z voznikove kartice in tovornega vozila so prometni policisti ugotovili, da je voznik zlorabil tahograf, zaradi česar je prišlo do zatajitve izpisanih informacij. Vozilo so izločili iz prometa in vozniku izdali plačilni nalog v znesku 4.000 evrov. Prav tako so mu izdali plačilni nalog za pravno osebo iz Madžarske v višini 14.500 evrov. 

Vozniki tovorih vozil in avtobusov lahko z manipulacijo tahografa in kršenjem pravil ur vožnje in obveznih počitkov resno ogrozijo svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Žal se še vedno prepogosto dogaja, da so vozniki za volani tovornjakov in avtobusov preutrujeni, pri čemer jim pade koncentracija, zaradi česar pogosteje prihaja do prometnih nesreč, svarijo policisti. 

policija tovorni promet avtobusni promet nadzor
