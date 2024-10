Policisti jokali na kraju nesreče: avto zbil peško in njena dva otroka

Peško, staro 39 let, in njena dva sinova, stara šest in tri leta, je v Esslingenu ob Neckarju zbil avto in jih usodno poškodoval.



Policija je sporočila, da je 54-letni voznik iz neznanega vzroka z avtomobilom najprej zapeljal s ceste in trčil v trojico na pločniku.



V času nesreče pa je trčil tudi v drug avto, katerega voznika so prav tako odpeljali v bolnišnico.



54-letnika še niso zaslišali. "Takoj ko bo to mogoče, se bomo z njim pogovorili," so sporočili po poročanju focus.de.



Po nalogu državnega tožilstva v Stuttgartu je bil vključen tudi izvedenec, ki bo razjasnil potek in vzrok nesreče. "Trenutno nič ne kaže, da je šlo za namerno dejanje," je sicer dejal tiskovni predstavnik policije.



Lokalna skupnost je ob tragediji pretresena, priče pa poročajo, da so ob grozljivih prizorih na kraju nesreče jokali tudi policisti.



Poleg številnih policistov, gasilcev in reševalnih služb je bilo tako na kraju tudi več uslužbencev nujne psihosocialne pomoči, ki so skrbeli za priče in svojce.



Odgovor na vprašanje zakaj naj bi dala preiskava, policija pa mrzlično išče tudi priče dogodka.