Policisti kar štirikrat posredovali zaradi neupoštevanja pogoja PCT

S PU Kranj so sporočili, da so policisti včeraj v štirih primerih posredovali v sporih zaradi izvajanja pogoja PCT. V eni od bank je bila stranka žaljiva do uslužbenca, ki je preverjal pogoje vstopa. Policisti v tem primeru zbirajo obvestila zaradi suma kršitve javnega reda in miru.

V drugem primeru so policisti posredovali v zdravstveni ustanovi, kjer občan ni upošteval ukrepov varnostnika. Enako je bilo tudi na eni od pošt, kjer se stranka ni želela izkazati s potrdilom. Na bencinskem servisu pa si moški ni želel nadeti maske. Oškodovanec je prijavil tudi, da je bil moški nesramen, zato policisti postopek vodijo v smeri prekrška.

Ukrepi PCT so veljavni in se izvajajo, zato policisti pozivajo k dostojnemu vedenju in upoštevanju ukrepov.