Policisti kazensko ovadili preprodajalca prepovedanih drog na Pivškem

Postojnski policisti so konec septembra na območju Pivke ustavili voznika motornega vozila, ki je zbudil pozornost z nezanesljivo vožnjo. Ker je kazal simptome, ki so posledica zaužitja nedovoljenih drog, mu je bil odrejen hitri test za prisotnost prepovedanih drog. Ta je pokazal pozitiven rezultat na kokan in opiate. Policista sta med postopkom na sopotnikovem sedežu opazila tudi stekleničko z napisom "metadon" in vsebnostjo neznane tekočine, za katero so pozneje ugotovili, da gre za prepovedano drogo metadon.

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je voznik, ki je vozil pod vplivom psihoaktivnih substanc, prepovedano drogo metadon kupil od 41-letnega Pivčana, pri katerem redno kupuje prepovedano drogo. Slednjega so policisti prijeli in pri njem opravili tudi hišno preiskavo, med katero so zasegli prepovedani drogi heroin in kokain, elektronsko tehtnico in helex tablete, ki vsebujejo prepovedano drogo alprazolam.

Osumljeni je bil po usmeritvah državnega tožilstva izpuščen, policisti pa so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenih razlogov za sum, da izvršuje kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Da bi zaščitili občane in ostale udeležence v cestnem prometu ter občutno zmanjšali posledice alkoholiziranih ali drugače omemljenih voznikov, bodo postojnski policisti še naprej intenzivno poostreno nadzirali voznike in ugotavljali tovrstne kršitve. Vse, ki bi imeli informacije o takšnih nevarnih voznikih, prosijo, da to sporočite na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.