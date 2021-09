Policisti kmalu po ropu bencinskega servisa prijeli osumljenca

Policisti so bili o ropu bencinskega servisa v Žerjavu obveščeni včeraj okoli poldneva. Eden od storilcev je po navedbah policije v bencinskem servisu s pištolo zagrozil zaposleni in zahteval denar. Ko je dobil denar, je skupaj s sostorilcem, ki je pred bencinskim servisom opazoval dogajanje, pobegnil, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Policisti so kmalu po ropu oba osumljena roparja izsledili, jima odvzeli prostost in ju pridržali.

