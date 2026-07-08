Policisti lovili mladoletnike na motorjih, eden trčil v policijsko vozilo

Ljubljanski policisti so bili v torek okoli 20. ure obveščeni o objestni vožnji mladostnikov z mopedi in motornimi kolesi na območju Domžal. Na kraj dogodka je prišlo več policijskih patrulj, da bi izvedli nadzor nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov. Policisti so opazili več mopedov in kros motornih koles, ki so jih vozili mladostniki. Kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov nekateri vozniki niso ustavili in so z vožnjo nadaljevali.

Mladoletnik trčil v policistov motor

Med ustavljanjem mopedistov se je zgodila prometna nesreča. Mladoletni voznik mopeda je med begom pred policistom motoristom zaradi nepravilnega premika trčil v službeno motorno kolo Policije. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je manjša materialna škoda. Policisti so v nadaljnjem postopku ugotovili, da je mladoletnik vozil neregistriran moped in zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi ugotovljenih kršitev so mu motorno kolo zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče za prekrške.

Zasežen motor ukradli

Med obravnavo prometne nesreče in postopkom zasega vozila se je v bližini zbrala večja skupina mladostnikov, kar je izkoristil neznani storilec, ki je sedel na že zaseženo motorno kolo, ga na za zdaj neugotovljen način spravil v pogon in se z njim odpeljal s kraja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine ter ugotavljajo identiteto storilca in vse okoliščine dogodka.

V Trbovljah motorist sunkovito speljal, policist padel po tleh

Podoben primer so včeraj obravnavali tudi policisti Policijske postaje Trbovlje. Nekaj pred polnočjo so opazili voznika mopeda in njegovega sopotnika, ki med vožnjo nista uporabljala zaščitnih čelad. Policisti so zaradi ugotovljene kršitve zapeljali za njima ter voznika z modrimi lučmi, zvočnimi signali in drugimi predpisanimi znaki pričeli ustavljati, vendar ta njihovih znakov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval. Ko je voznik vendarle upočasnil in ustavljal, je policist zaradi izvedbe postopka prijel sopotnika za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal. Policist je pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Zoper voznika in sopotnika je bil izveden policijski postopek, o dogodku pa so bili obveščeni tudi njuni starši. Zoper oba bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Poziv staršem

Policisti ob tem ponovno opozarjajo, da so tovrstna ravnanja izjemno nevarna. "Beg pred policisti, vožnja brez vozniškega dovoljenja, vožnja neregistriranih oziroma tehnično neustreznih vozil ter neupoštevanje zakonitih odredb policistov lahko v vsakem trenutku privedejo do hudih prometnih nesreč z najtežjimi posledicami," opozarjajo. Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci, ali zanje izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo ter naj se z njimi odkrito pogovarjajo o odgovornosti in nevarnostih v prometu. "Mladoletnikom ne omogočajte uporabe vozil, za katera nimajo ustreznega vozniškega dovoljenja, in ne spreglejte predelanih ali neregistriranih vozil. Takšna ravnanja ne ogrožajo le mladih voznikov, temveč tudi njihove sopotnike, policiste in vse druge udeležence v prometu," pozivajo. Z nadzori bodo nadaljevali tudi v prihodnje. "Naš cilj ni kaznovanje, temveč preprečevanje prometnih nesreč ter zaščita življenj in zdravja vseh udeležencev v cestnem prometu. Zato voznike pozivamo, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in hitrost prilagodijo svojim sposobnostim ter razmeram na cesti. Ena nepremišljena odločitev lahko tvoji družini za vedno spremeni življenje."

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