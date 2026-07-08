Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Policisti lovili mladoletnike na motorjih, eden trčil v policijsko vozilo

Ljubljana, 08. 07. 2026 10.58 pred 1 uro 4 min branja 10

Avtor:
U.Z.
Mopedist

Ljubljanski policisti so obravnavali objestno vožnjo skupine mladostnikov na območju Domžal. Med begom pred policisti je mladoletnik trčil v službeni policijski motor, medtem ko so policisti obravnavali nesrečo in zasegli vozilo, pa je neznanec izkoristil zmedo, sedel na zaseženi motor in se odpeljal. Podoben primer so obravnavali tudi policisti v Trbovljah, kjer je mladoletni mopedist med ustavljanjem sunkovito speljal, da je policist padel.

Ljubljanski policisti so bili v torek okoli 20. ure obveščeni o objestni vožnji mladostnikov z mopedi in motornimi kolesi na območju Domžal.

Na kraj dogodka je prišlo več policijskih patrulj, da bi izvedli nadzor nad spoštovanjem cestnoprometnih predpisov. Policisti so opazili več mopedov in kros motornih koles, ki so jih vozili mladostniki. Kljub uporabi modrih luči in zvočnih signalov nekateri vozniki niso ustavili in so z vožnjo nadaljevali.

Mladoletnik trčil v policistov motor

Med ustavljanjem mopedistov se je zgodila prometna nesreča. Mladoletni voznik mopeda je med begom pred policistom motoristom zaradi nepravilnega premika trčil v službeno motorno kolo Policije. V prometni nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je manjša materialna škoda.

Policisti so v nadaljnjem postopku ugotovili, da je mladoletnik vozil neregistriran moped in zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi ugotovljenih kršitev so mu motorno kolo zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče za prekrške.

Zasežen motor ukradli

Med obravnavo prometne nesreče in postopkom zasega vozila se je v bližini zbrala večja skupina mladostnikov, kar je izkoristil neznani storilec, ki je sedel na že zaseženo motorno kolo, ga na za zdaj neugotovljen način spravil v pogon in se z njim odpeljal s kraja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine ter ugotavljajo identiteto storilca in vse okoliščine dogodka.

V Trbovljah motorist sunkovito speljal, policist padel po tleh

Podoben primer so včeraj obravnavali tudi policisti Policijske postaje Trbovlje. Nekaj pred polnočjo so opazili voznika mopeda in njegovega sopotnika, ki med vožnjo nista uporabljala zaščitnih čelad. Policisti so zaradi ugotovljene kršitve zapeljali za njima ter voznika z modrimi lučmi, zvočnimi signali in drugimi predpisanimi znaki pričeli ustavljati, vendar ta njihovih znakov ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval.

Ko je voznik vendarle upočasnil in ustavljal, je policist zaradi izvedbe postopka prijel sopotnika za roko, voznik pa je v tistem trenutku ponovno sunkovito speljal. Policist je pri tem padel in se lažje telesno poškodoval. Zoper voznika in sopotnika je bil izveden policijski postopek, o dogodku pa so bili obveščeni tudi njuni starši. Zoper oba bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Poziv staršem

Policisti ob tem ponovno opozarjajo, da so tovrstna ravnanja izjemno nevarna. "Beg pred policisti, vožnja brez vozniškega dovoljenja, vožnja neregistriranih oziroma tehnično neustreznih vozil ter neupoštevanje zakonitih odredb policistov lahko v vsakem trenutku privedejo do hudih prometnih nesreč z najtežjimi posledicami," opozarjajo.

Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšna vozila uporabljajo njihovi otroci, ali zanje izpolnjujejo zakonske pogoje za vožnjo ter naj se z njimi odkrito pogovarjajo o odgovornosti in nevarnostih v prometu. "Mladoletnikom ne omogočajte uporabe vozil, za katera nimajo ustreznega vozniškega dovoljenja, in ne spreglejte predelanih ali neregistriranih vozil. Takšna ravnanja ne ogrožajo le mladih voznikov, temveč tudi njihove sopotnike, policiste in vse druge udeležence v prometu," pozivajo.

Z nadzori bodo nadaljevali tudi v prihodnje. "Naš cilj ni kaznovanje, temveč preprečevanje prometnih nesreč ter zaščita življenj in zdravja vseh udeležencev v cestnem prometu. Zato voznike pozivamo, naj spoštujejo cestnoprometne predpise in hitrost prilagodijo svojim sposobnostim ter razmeram na cesti. Ena nepremišljena odločitev lahko tvoji družini za vedno spremeni življenje."

Kaj pravi statistika?

Podatki kažejo, da vozniki enoslednih motornih vozil ostajajo med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa.

V letu 2025 so policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavali 464 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. V njih je umrlo 10 oseb, 73 jih je utrpelo hude telesne poškodbe, 276 lažje telesne poškodbe, 105 udeležencev pa ni bilo poškodovanih.

Največ prometnih nesreč je bilo z vozniki motornih koles (215), sledili so vozniki lahkih motornih vozil – električnih skirojev (127), vozniki mopedov do 25 km/h (68) in vozniki mopedov (54).

V prvem polletju letošnjega leta je policija obravnavala že 171 prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. V njih sta umrli dve osebi, 24 jih je bilo hudo telesno poškodovanih in 96 lažje.

Posebej izstopajo vozniki mopedov in lahkih motornih vozil (električnih skirojev), saj gre pogosto za mlajše udeležence v prometu. Policisti pri nadzorih vse pogosteje ugotavljajo vožnjo brez zaščitne čelade, vožnjo brez ustreznega vozniškega dovoljenja, uporabo neregistriranih ali predelanih vozil, neupoštevanje zakonitih odredb policistov ter nevarno in objestno vožnjo. "Takšna ravnanja bistveno povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč z najhujšimi posledicami," zaključujejo.

Poglavja:
Na vrh Lov Kraja Trbovlje Poziv Statistika
motorist policija beg domžale moped motor

Divja vožnja po Sloveniji: kljub predrtim gumam še naprej bežal pred Policijo

Med delom z motorno žago po nesreči porezal kolega

24ur.com Mladoletnik z ukradenim skuterjem v jeklenico, drugi pred policisti bežal peš
24ur.com 16-letnik povzročil trčenje in skušal pobegniti, 50-letnik žalil njegovo mamo
24ur.com S predelanim mopedom in brez izpita pred Policijo bežal po pešpoti
24ur.com Pijan bežal in trčil v štiri policijska vozila
24ur.com Novogoriški policisti iščejo voznika, ki je trčil v mladoletno peško
24ur.com Policija zasegla že več kot 40 mopedov: kazni čakajo tudi starše
24ur.com Ukradla žlebove, zapeljala v policista in z nevarno vožnjo bežala po ulicah Kopra
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelevnedesen
08. 07. 2026 12.27
Policajem je ukradel zasežen motor. Kako bodo kroti etično manjšino, če še otrok na mopedih ne obvladajo. Jutri pa bodo hoteli višje plače. Zgoraj pa članek kako jim je zadetek bežal od maribora do kopra, dokler ni moral tankat. Vmes pa ogrožal življenja nedolžnih vozniko. Nesposobnost policije
Odgovori
0 0
Animal_Pump
08. 07. 2026 12.22
BZV staršem karkoli govorit. Morate vedet, da so tastari še bolj zafurani...in to zafurano svoje permisivno vzgojeno.. ničvredno frocovje samo zagovarjajo. Treba začet mulce v zapore trpat...med najhujše zapornike...pol bo pa cviljenje.
Odgovori
0 0
jafalical
08. 07. 2026 12.19
in se vedno nic, ne odgoarjajo ne mulci, ne starsi? Ko bodo odgovarjal za to mulci, kot starsi, se morda kdo le zacne zavedat kaj je vzgoja, kaj pomeni vzgajati, uciti otroka ze veliko let prej.
Odgovori
+1
1 0
ALEX0000
08. 07. 2026 12.16
Ne vem zakaj policaji več nimajo pendrekov.
Odgovori
+2
2 0
nelevnedesen
08. 07. 2026 12.29
Ker se je v hlačepomočil, ko je ponesreči za pendrik držal
Odgovori
0 0
pisarniški stol
08. 07. 2026 12.10
Do kdaj še?
Odgovori
0 0
Covid 19
08. 07. 2026 12.07
Naš ni tak poglejte kaj počne mularija na el.skuterjih po avtokampih🫣
Odgovori
+1
1 0
Sir Oliver
08. 07. 2026 11.54
To kar se dogaja na cesti s strani razvajene mularije, presega vse meje. Policija mi smo z vami, vse pobrat in šrafat. Pa ta stare, ki to podpirajo tudi!
Odgovori
+11
11 0
alien number 9
08. 07. 2026 11.36
mulcem pobrat mopede ta starim pa po jurja kazni nažgat, pa da vidimo rezultat
Odgovori
+15
15 0
lokson
08. 07. 2026 11.29
3. od teh mulcev, so iz Vira. Smo deležni dnevno njihovih promenad brez tablic, po zadnjem kolesu, sfrizirano do maksimuma in seveda po sistemu do konca.
Odgovori
+15
15 0
bibaleze
Portal
Hčerka Baracka in Michelle Obama praznuje 28 let, starša delila redke utrinke
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
Opozorilni znaki, da vaš partner ni pripravljen na starševstvo
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
V modri obleki je bila videti kot prava boginja
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
Ko pogledate njihove očete, vam bo vse jasno
zadovoljna
Portal
Po razhodu s hrvaško estradnico ujet v družbi nove lepotice
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje bo razočarano, saj potrebuje več pozornosti
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Raziskava razkrila nevarne snovi v kremah za sončenje, ki jih množično kupujemo
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
Znana Slovenka delila najlepše poročne utrinke
vizita
Portal
Zaprtje pri starejših osebah: Kako učinkovito spodbuditi prebavo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Ali je piščanec res najbolj zdravo meso? Nutricionisti opozarjajo na eno izjemo
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Zakaj ne zmoreš shujšati, čeprav narediš vse prav?
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
Klimatska naprava ni vedno najboljša rešitev: strokovnjaki razlagajo, zakaj
cekin
Portal
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
moskisvet
Portal
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Bikini je nekoč šokiral svet: danes je simbol poletja in svobode
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
Nasveti za najem vozila: Varnost in udobje na prvem mestu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
Ali kokoš lahko spremeni spol? Redek pojav navdušuje znanstvenike
okusno
Portal
Brez krompirja, skute in jajc: Sladki cmoki s presenetljivo sestavino
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Popolno družinsko kosilo, ki se pripravi kar samo v pečici
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763