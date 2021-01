Policisti lovili motorista: vozil je 42-letni Hrvat, z njim 27-letni Indijec

Ob 13.46 je OKC PU Koper obvestil občan, ki je v predoru Kastelec opazil motor, ki krši cestnoprometne predpise. Na njem sta bili dve osebi. Policijska patrulja je motor izsledila pri odcepu za Črni Kal proti Dekanom. Vozili so za njim in ga začeli ustavljati, vendar voznik ni upošteval pozivov in je po stari cesti peljal naprej proti Ankaranu. Motorista sta padla in trčila v službeno policijsko vozilo, policisti pa so prijeli oba.

Motor Kawasaki Z750 je vozil 42-letni državljan Hrvaške, sopotnik pa je bil 27-letni državljan Indije, ki je v Slovenijo prišel nelegalno. Voznik bo dobil globo za pomoč pri ilegalnem prehodu državne meje, prav tako pa je bil zanj napisan obdolžilni predlog, saj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Oba motorista so odpeljali na pregled v SB Izola zaradi lažjih poškodb. Vozilo so zasegli.