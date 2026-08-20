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Črna kronika

Policisti lovili tatova, ki sta z ročno žago poskušala ukrasti motor

Ljubljana, 20. 08. 2026 10.49 pred 40 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Ne.M.
Policija, splošna

Ljubljanski policisti so na Igriški ulici dlje časa lovili tatova, ki sta s pomočjo ročne žage poskušala prerezati ključavnico na parkiranem motornem kolesu BMW.

V sredo, okoli 19. ure, je občan policiste obvestil o sumljivem dogajanju na območju Igriške ulice v Ljubljani. Občan je opazil dva moška, ki sta se zadrževala ob parkiranem motornem kolesu BMW R1200GS, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Ker se je občanu zdelo njuno ravnanje sumljivo, ju je nekaj časa opazoval in ugotovil, da z večjo ročno žago poskušata prerezati kovinsko verigo, s katero je bil motor pritrjen na ograjo, so zapisali na Policiji. O tem jih je občan takoj obvestil. Ob prihodu policistov na kraj so ti oba osumljenca zalotili pri motornem kolesu, kjer sta še vedno poskušala prerezati kovinsko verigo. Pozvali so ju, naj se ustavita, osumljenca pa sta odvrgla žago in zbežala, so še povedali na PU Ljubljana.

"Policisti so stekli za njima in enega izmed osumljencev kmalu dohiteli ter prijeli. Drugi osumljenec je kljub pozivom nadaljeval z begom, vendar sta ga policista po krajšem zasledovanju dohitela," so zapisali na Policiji. Pri prijetju se je osumljenec aktivno upiral, v nadaljevanju pa so ga policisti obvladali in mu odvzeli prostost. Pri uporabi prisilnih sredstev ni bil nihče poškodovan, so še sporočili s Policije.

Policisti so 34- in 40-letnima državljanoma Ukrajine odvzeli prostost in nadaljevali z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Oba osumljenca so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je enega izmed njiju po zaslišanju izpustil na prostost, drugemu pa odredil ukrep javljanja na policijski postaji.

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KOMENTARJI7

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travc
20. 08. 2026 11.56
Izpustili???
Odgovori
0 0
Mirko6666
20. 08. 2026 11.51
Tega pa ne razumem. Tujca so izpustili? V pripor in nato izgon. Po hitrem postopku.
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-1
0 1
SkokecPokec
20. 08. 2026 11.38
No fino. dva ukrajinca ki sta sicer ubežala fronti je ujela druga fronta. vse zastonj, pa še bi rada imela. Nehvaležnost pa taka.
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-1
0 1
mptour
20. 08. 2026 11.37
Sodnik ju je izpustil? Da nocoj dokončata delo?
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+0
1 1
vlahov
20. 08. 2026 11.36
Socialna je prenizka in subvencija za stanovanje tudi , pa zastonj zdravstvo in šola . Takoj ven iz države . To so tujci in ne Slovenci.
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+0
1 1
bohinj je zakon
20. 08. 2026 11.30
GS 1200... zelo iskani motor. Ne preseneča.
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+0
1 1
kr en33
20. 08. 2026 11.27
kar na fronto z njima... kradejo doma in v tujini..
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+5
6 1
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