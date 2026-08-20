Policisti lovili tatova, ki sta z ročno žago poskušala ukrasti motor

V sredo, okoli 19. ure, je občan policiste obvestil o sumljivem dogajanju na območju Igriške ulice v Ljubljani. Občan je opazil dva moška, ki sta se zadrževala ob parkiranem motornem kolesu BMW R1200GS, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Ker se je občanu zdelo njuno ravnanje sumljivo, ju je nekaj časa opazoval in ugotovil, da z večjo ročno žago poskušata prerezati kovinsko verigo, s katero je bil motor pritrjen na ograjo, so zapisali na Policiji. O tem jih je občan takoj obvestil. Ob prihodu policistov na kraj so ti oba osumljenca zalotili pri motornem kolesu, kjer sta še vedno poskušala prerezati kovinsko verigo. Pozvali so ju, naj se ustavita, osumljenca pa sta odvrgla žago in zbežala, so še povedali na PU Ljubljana.

"Policisti so stekli za njima in enega izmed osumljencev kmalu dohiteli ter prijeli. Drugi osumljenec je kljub pozivom nadaljeval z begom, vendar sta ga policista po krajšem zasledovanju dohitela," so zapisali na Policiji. Pri prijetju se je osumljenec aktivno upiral, v nadaljevanju pa so ga policisti obvladali in mu odvzeli prostost. Pri uporabi prisilnih sredstev ni bil nihče poškodovan, so še sporočili s Policije.

Policisti so 34- in 40-letnima državljanoma Ukrajine odvzeli prostost in nadaljevali z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Oba osumljenca so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je enega izmed njiju po zaslišanju izpustil na prostost, drugemu pa odredil ukrep javljanja na policijski postaji.