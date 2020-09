Policisti med hišno preiskavo zasegli 360 rastlin konoplje in puško

Ljutomerski policisti so skupaj z vodnikom službenega psa in murskosoboškimi kriminalisti pri 49-letnem Ljutomerčanu med hišno preiskavo našli in zasegli večje količine prepovedane droge konoplje. Ugotovili so, da je moški neupravičeno gojil 360 rastlin, višine od 70 do 300 centimetrov; skupna teža je znašala čez 700 kilogramov. Med hišno preiskavo so našli in zasegli tudi puško.

icon-expand 49-letnik je konopljo gojil kar v rastlinjaku. FOTO: PU Murska Sobota Policisti Policijske postaje Ljutomer so minuli četrtek skupaj z vodnikom službenega psa in kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Murska Sobota na podlagi sodne odredbe pri 49-letniku z območja Upravne enote Ljutomer odkrili večji nasad prepovedane droge konoplje. Ugotovili so, da je neupravičeno gojil 360 rastlin, višine od 70 do 300 centimetrov. Skupna teža je znašala čez 700 kilogramov. Nekaj rastlin je 49-letnik že sušil v notranjosti stanovanjske zgradbe. Med hišno preiskavo so našli in zasegli tudi puško, za katero ni posedoval ustreznega dovoljenja. icon-expand Zasežena puška FOTO: PU Murska Sobota Osumljenega so s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Zaradi nedovoljene posesti puške so zoper 39-letnika uvedli še postopek o prekršku, so sporočili s PU Murska Sobota.