Policisti med kontrolo prometa zasegli puško z dušilcem

Policista Policijske postaje Dolenjske Toplice sta med kontrolo prometa v kraju Brezova Reber ustavila 23-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom sta na zadnjem sedežu opazila predelano lovsko puško z dušilcem, za katero voznik nima ustrezne orožne listine, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus.
Puško so mu zasegli, po opravljeni klasifikaciji orožja pa bodo zoper njega ukrepali, je še dodala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.