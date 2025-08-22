Svetli način
Policisti med kontrolo prometa zasegli puško z dušilcem

Dolenjske Toplice, 22. 08. 2025 09.48 | Posodobljeno pred 20 minutami

D.L.
Policista, ki sta v kraju Brezova Reber nadzirala promet, sta ustavila tudi 23-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom sta na zadnjem sedežu opazila predelano puško z dušilcem. Izkazalo se je, da mladenič zanjo nima orožne listine, zato je pristala v rokah policije.

Policista Policijske postaje Dolenjske Toplice sta med kontrolo prometa v kraju Brezova Reber ustavila 23-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom sta na zadnjem sedežu opazila predelano lovsko puško z dušilcem, za katero voznik nima ustrezne orožne listine, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik Rangus

Puško so mu zasegli, po opravljeni klasifikaciji orožja pa bodo zoper njega ukrepali, je še dodala.

Zasežena puška
Zasežena puška FOTO: PP Dolenjske Toplice
