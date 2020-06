Policisti med ogledom nesreče ugotovili, da je tihotapil migrante

V četrtek se je ob 21.45 zgodila prometna nesreča, potem ko je voznik osebnega vozila italijanskih registrskih oznak vozil iz smeri Ospa proti meji z Italijo in v blagem levem ovinku trčil v zid. Po trčenju je iz vozila zbežalo več oseb. Policisti so tako ob prihodu na kraj dogodka našli prazno vozilo, a so se med ogledom na kraj nesreče vrnili trije državljani Afganistana. Policija je nato izsledila še dve osebi, državljana Afganistana in Kosova, so pojasnili na koprski policijski upravi.

Policisti so nato v postopku ugotovili, da je bil 25-letni Kosovčan, z italijanskim delovnim dovoljenjem, voznik, državljani Afganistana pa so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način. Slednji so se v nesreči poškodovali, zato so jih odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Kot so policijo obvestili iz bolnišnice, so trije lažje poškodovani, eden pa huje, saj si je v nesreči zlomil medenico.

Za državljana Kosova so odredili pridržanje in bodo vložili kazensko ovadbo. Policisti obravnavajo kaznivo dejanje nevarne vožnje in kaznivo dejanje nedovoljen prehod državne meje, so zapisali.