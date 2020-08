Policisti med poostrenim nadzorom prijeli 209 ilegalnih migrantov

Policisti so v obdobju od 1. januarja do 6. avgusta letos obravnavali 7.805 ilegalnih prehodov državne meje, v enakem lanskem obdobju pa 7.835. Letos se je število torej minimalno zmanjšalo, prevladujejo pa državljani Maroka, Pakistana in Afganistana.

Policija svoje ukrepe prilagaja načinom storitve nezakonitih prehodov državne meje, posledično tudi vseskozi ocenjuje situacijo na tem področju, tako v Sloveniji kot tudi v regiji. Glede na ukrepe, ki jih ob slovenski meji izvaja Italija, še posebej velik poudarek dajejo nadzoru območja od hrvaške do italijanske meje.

Zato so od včeraj od 19. ure do danes do 10. ure izvedli poostren nadzor, v katerem so večino dodatnih policistov napotili na območje Policijske uprave Koper. Pri tem so dodatno sodelovali še policisti posebne policijske enote; policisti, vodniki službenih psov in debriferji Specializirane enote za nadzor državne meje; policisti Specializirane enote za nadzor prometa, Letalska policijska enota s helikopterjem ter operaterji z droni iz Uprave za informatiko in telekomunikacije. Skupno so v Sloveniji prijeli 209 nezakonitih migrantov.