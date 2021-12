Policisti mladoletnemu Velenjčanu zasegli več kot tisoč petard

V novembru in decembru letos so na območju PU Celje zasegli že več kot 2.400 petard različnih moči. Zasegli so jih tako na ulicah in v domovih kot tudi v šolah. Obravnavali so tudi poškodbo s pirotehniko. V Velenju se je v preteklih dneh mladoletnik lažje poškodoval pri metanju petard. Obravnavali so še dve poškodbi tuje stvari. V Celju so neznanci s pirotehničnimi izdelki poškodovali več poštnih nabiralnikov stanovanjskega bloka v novi soseski, v Velenju pa okenski okvir.

Policisti ob tem znova opozarjajo, da je pri nas pirotehnične izdelke, čigar glavni učinek je pok, dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, uporabljati pa od 26. decembra do vključno 1. januarja. Pri tem velja poudariti, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji ni dovoljena.