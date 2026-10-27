Policisti mladoletnikom zasegli več petard: 'Vršite nadzor nad otroki'

Kranjskogorski policisti so včeraj zvečer posredovali na območju Rateč. Izsledili in identificirali so tri osebe, od tega dva mladoletnika. Zasegli so jim 26 kosov petard.
Kranjski policisti pa so bili v večernih urah obveščeni o motečem pokanju na območju Trstenika. Izsledili so štiri mladoletnike in jim zasegli 140 kosov petard.
Policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil in vodijo postopek glede kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI).
Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper kršitelje podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. O postopku z mladoletniki so bili obveščeni tudi njihovi starši.
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