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Črna kronika

Policisti mladoletnikom zasegli več petard: 'Vršite nadzor nad otroki'

Kranj, 27. 10. 2026 10.27 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
M.S.
Zaseg petard v Trsteniku

Kranjskogorski in kranjski policisti so obravnavali več mladoletnikov, ki so s pokanjem pirotehničnih izdelkov ogrožali druge. Zasegli so jim več kosov petard. Ob tem policisti pozivajo starše, naj vršijo nadzor nad početjem svojih otrok. "Ne sme vam biti vseeno zanje, zato jim ne dopustite rokovanja in uporabe pirotehničnih izdelkov," poudarjajo.

Kranjskogorski policisti so včeraj zvečer posredovali na območju Rateč. Izsledili in identificirali so tri osebe, od tega dva mladoletnika. Zasegli so jim 26 kosov petard.

Kranjski policisti pa so bili v večernih urah obveščeni o motečem pokanju na območju Trstenika. Izsledili so štiri mladoletnike in jim zasegli 140 kosov petard.

Zaseg petard na območju Rateč
Zaseg petard na območju Rateč
FOTO: PU Kranj

Policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil in vodijo postopek glede kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI).

Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper kršitelje podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. O postopku z mladoletniki so bili obveščeni tudi njihovi starši.

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Kratki
27. 10. 2026 12.07
Jbg.a ne veste pisat staršem kazni za te kao "sončke" mamine?500€ po glavi pa da jih vidimo potem banda južnjaška
Odgovori
0 0
veneti
27. 10. 2026 12.01
heheheh balkanska kultura
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+1
1 0
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