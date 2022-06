Policisti na avtocesti zasegli luksuzni vozili, ukradeni v Italiji

Policisti so pri nadzoru prometa na avtocesti med Postojno in Uncem najprej ustavili avtomobil znamke BMW X5. Pri kontroli dokumentov so ugotovili, da je voznik državljan Kirgizistana. Policistom je izročil ponarejeno prometno dovoljenje, in sicer je bila spremenjena serijska številka prometnega dovoljenja.

Na vozilu so policisti odkrili tudi ponarejeno tipsko identifikacijsko nalepko. Po pridobljeni številki šasije iz računalnika vozila, ki se ni ujemala s številko šasije, odtisneje na vozilu, so policisti preko evidenc ugotovili, da je bilo vozilo ukradeno leta 2019 v Italiji.

Medtem ko so policisti obravnavali voznika BMW, se je v neposredni bližini kontrole ustavil še voznik osebnega avtomobila znamke Jaguar z italijanskimi registrskimi tablicami. Tudi v tem primeru je bil voznik državljan Kirgizistana.

Zaradi suma, da sta voznika potovala skupaj, so policisti opravili identifikacijski postopek. Preverili so dokumente in status vozila, v nadaljevanju postopka pa so preko italijanskih varnostnih organov ugotovili, da je bilo vozilo isti dan ukradeno v Italiji.

Oba avtomobila je Policija zasegla, zoper voznika pa bodo podali kazensko ovadbo.