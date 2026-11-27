Marca 2026 je na območju Anzlove gore v Semiču nekdo vlomil v počitniško hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel večjo količino suhomesnatih izdelkov.

Policisti PP Črnomelj so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdene sledi, na podlagi katerih so ujeli 58-letnega osumljenca iz okolice Metlike. Slednjega so policisti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Odvzeli so mu prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Konec avgusta pa so bili policisti obveščeni o dveh vlomih v počitniški hiši na območju Zabrezja, prav tako v občini Semič.

Storilec je vlomil skozi vrata obeh objektov in povzročil za okoli 1300 evrov škode. Policisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in zbirali obvestila. Med policijsko preiskavo so ugotovili, da je kaznivih dejanj osumljen 36-letni moški iz okolice Semiča. Tudi njega so policisti v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Odvzeli so mu prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.