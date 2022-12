Policisti na domu 40-letnika našli dve pištoli in bel prah

Novogoriški policisti so v petek na domu obiskali 40-letnega moškega, za katerega je obstajal sum, da nelegalno posreduje strelno orožje. Med izvedbo hišne preiskave so nato našli in zasegli avtomatsko pištolo znamke Ingram z devet milimetrskim kalibrom, ki po določilih zakona o orožju sodi med vojaško orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso dovoljeni ali so omejeni.

Našli steklen kozarec z rastlinskimi delci in vrečico z belim prahom

Ob nadaljnji preiskavi doma so v steklenem kozarcu našli tudi posušene rastlinske delce zeleno rjave barve. Snov so zasegli in jo poslali na obdukcijo, saj obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Poleg steklenega kozarca so našli tudi plastično vrečko z belim prahom, ki so jo prav tako poslali v laboratorij.

V kolikor bo analiza potrdila, da gre za prepovedane droge, bodo policisti zoper moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

"Glede na navedeno, je omenjeni moški utemeljeno osumljen suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, saj je protipravno pridobil in hranil vojaško orožje, katerega promet, nabava in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso dovoljeni ali so omejeni," so še zapisali na PU Nova Gorica in dodali, da so z ugotovitvami že seznanili pristojno okrožno tožilstvo. Če bo Novogoričan spoznan za krivega, ga čaka od pol leta do pet let zapora.