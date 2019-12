Policisti šolarju zasegli 452 prepovedanih petard

Gorenjski policisti so v torek zasegli 452 kosov pirotehnike, tipa pirat in cobra. Vse zasežene petarde spadajo v kategorijo F2, prodaja, posest in uporaba teh pa je prepovedana in pomeni prekršek, za katerega je predvidena globa od 400 do 1200 evrov."Policija take predmete zaseže, tudi če niso storilčeva last," so sporočili s PU Kranj.

Del petard so policisti po prijavi zasegli v eni od šol, drugi del pa so policistom izročili starši, potem ko so jih policisti seznanili s postopkom proti otroku. "To je izjemno dober primer odgovornega ravnanja šole in staršev," so dodali kranjski policisti, ki bodo o dejanju otroka seznanili pristojni center za socialno delo.

Zasegi tudi na PU Koper

Koprski policisti pa so prejšen teden med poostrenimi nadzori s tržno inšpekcijo odkrili kar nekaj nepravilnosti pri prodaji pirotehnike v različnih prodajalnah. V četrtek, 12. 12. 2019, so policisti PP Sežana prejeli informacije, da je več otrok kupilo petarde v trgovini v Sežani. Z zbiranjem obvestil so ugotovili v kateri trgovini so petarde kupili in o tem obvestili tržni inšpektorat, ki je v trgovini opravil inšpekcijski pregled. Zasegli so 1000 kosov "pop pop" petard, ki spadajo v kategorijo F1, in 880 kosov petard "mini cicole", ki sodijo v razred F2. Policisti bodo zoper prodajalca izvedli prekrškovni postopek zaradi prodaje pirotehničnih izdelkov, ki niso ustrezno označeni (vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku s podatki, ki so določeni v pravilniku). Prav tako je prodajalec storil prekršek, ker je pirotehnične izdelke prodajal v času, ko prodaja ni dovoljena (dovoljena prodaja le od 19. do 31. decembra).