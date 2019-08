Policisti na Jelšanah prijeli 54-letnika, ki ga išče Interpol

Državljana Turčije in Nemčije so prijeli minuli petek, ko se je na mejni prehod pripeljal z osebnim avtomobilom. "Pri preverjanju so policisti ugotovili, da ima veljaven ukrep 'prijetje s privedbo', ki ga je razpisal Interpol Turčije," so nam sporočili s koprske policijske uprave. Nato so možakarja privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici korpskega okrožnega sodišča, ki je zanj odredila sodno pridržanje. 54-letnika so predali koprskim zaporom.

Na mejni prehod Jelšane pa je prav tako danes zgodaj zjutraj prišlo osem Turkov, ki so se identificirali s ponarejenimi diplomatskimi potnimi listi Turčije. V njih so imeli ponarejene švicarske žige. Prav tako ponarejeni so bile tudi osebne izkaznice Turčije, vozniška dovoljenja Turčije, diplomatske izkaznice in bančna kartica, ki so jih našli pri njih. Policijski postopki so še v teku, so sporočili s koprske policijske uprave.