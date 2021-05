Policisti na Križevniški ulici našli tulce, osumljenec še ni znan

Ljubljanski policisti so opravili ogled kraja na Križevniški ulici v Ljubljani, kjer je včeraj prišlo do streljanja. Našli so tulce, preverjajo pa še, za kakšno orožje je šlo. Osumljenec za zdaj še ni znan. Kot smo poročali, je v ulici odjeknilo šest strelov, med občani pa je zavladala panika. Policija naj bi izključila povezanost dogodka s protesti v podporo Palestini.

V petek je nekaj minut pred 21. uro na Križevniški ulici v središču Ljubljane odjeknilo približno šest zaporednih strelov. Poke so med delom slišali tudi policisti, prav tako jih je o tem obvestil občan. V nadaljevanju preiskave so opravili ogled graja ter zbirali obvestila. "Najdeni so bili tulci, policisti pa še preverjajo, za kakšno vrsto orožja je šlo, ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Osumljenec še ni znan, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so sporočili s PU Ljubljana. Na srečo med streljanjem ni bil nihče poškodovan. Policija naj bi neuradno dejala, da dogodek ni povezan s protestom v podporo Palestini, ki je malo pred tem potekal v središču prestolnice. Ob streljanju je nastala panika, saj je v neposredni bližini Mini teater, kjer je ravno v tistem času potekala gledališka predstava Davida Grossmana. Policisti so ulico nato zaprli.