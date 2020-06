Policisti na Obrežju in Dobovi odkrili tujce, ki so se skrivali na podvozju tovornjaka in vlaka

Policisti na Obrežju so na podvozju polpriklopnika odkrili tri državljane Afganistana, ki so poskušali nezakonito vstopiti v Slovenijo. Policisti na mejnem prehodu Dobova pa so na podvozju vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, našli državljana Irana, naslednjo noč pa še dva državljana Alžirije in dva državljana Maroka. Vse tujce so po končanih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so na podvozju polpriklopnika na rezervnem kolesu odkrili moškega, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Pri nadaljnjem pregledu so našli še dve osebi, ki sta se skrivali na osovini polpriklopnika. Tri državljane Afganistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim policistom.

Na Dobovi so tujce našli tudi na vlaku Policisti PMP Dobova pa so 2. junija med kontrolo tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Srbije, na podvozju vagona našli državljana Irana, ki se je na ta način poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V noči na 3. junij so na podvozju tovornega vlaka, ki je prav tako pripeljal iz Srbije, našli še dva državljana Alžirije in dva državljana Maroka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili s PU Novo mesto.