Koprski policisti zaznali težavo: veliko mladih vozi predelane mopede

Policisti so zaznali težavo, ki se neposredno nanaša na mladostnike. Njihovi mopedi so velikokrat predelani tako, da dosegajo hitrosti, ki so veliko večje od konstrukcijsko določenih. Na to temo so prejeli tudi več informacij občanov.

Največ prometnih nesreč policisti obravnavajo na kolesarski stezi Parenzana.

"Zaradi svoje lahkomiselnosti in objestnosti pa velikokrat ogrožajo tako lastno varnost kot tudi varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu," poudarjajo policisti, ki pojasnjujejo, da ob prihodu Policije na taka srečanja mladi pogosto zbežijo in se pred policisti skrijejo, s tem pa povzročijo še večjo nevarnost za nastanek prometne nesreče.

Gre za mladostnike, predvsem mladoletne, ki se v skupinah zbirajo na določenih mestih Parenzane, na parkiriščih, garažnih hišah, pred trgovskimi centri in podobno ter tam preizkušajo zmogljivosti svojih predelanih mopedov in izkazujejo svoje vozniške izkušnje z objestno vožnjo.

Podobne težave z omenjenimi udeleženci cestnega prometa zaznavajo tudi v mestnih središčih, kjer obstaja velika možnost srečanja teh kategorij voznikov z drugimi kategorijami, kot so pešci, in ostalimi udeleženci. "Poudarjamo, da je velika večina kršiteljev mladoletnih," so dodali.

Policisti nadzirajo te kategorije udeležencev z vsakodnevno prisotnostjo na določenih točkah oziroma mestih. Veliko nadzorov izvedejo s službenimi kolesi ali motornimi kolesi, postavijo pa tudi kontrolne točke.

Tudi včeraj so na območju Kopra in Izole izvedli poostren nadzor

Včeraj so v poostrenem nadzoru v zgolj nekaj večernih urah zasegli sedem mopedov, od tega šest zaradi suma, da je vozilo predelano, in enega, ker voznik ni imel vozniškega dovoljenja. Poleg tega so izdali voznikom 10 plačilnih nalogov, in sicer dva zaradi alkohola (odrejen preizkus alkoholiziranosti je bil pozitiven), enega, ker voznik ni imel dokumentov, enega zaradi neuporabe varnostne čelade, pet zaradi vožnje po nepravilni površini in enega vozniku e-skiroja, zaradi vožnje po cesti.

Policisti so tudi pretekli teden izvedli podoben poostren nadzor nad mopedisti. V dveh urah so zasegli pet mopedov, od katerih so bili trije predelani, dva pa sta bila zasežena, ker voznika nista imela veljavnega vozniškega dovoljenja. Poleg tega so za različne kršitve izdali 16 plačilnih nalogov.