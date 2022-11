Policisti na Obrežju zasegli ukradena BMW in Audi

Ko se je državljanka Bosne in Hercegovine z BMW-jem pripeljala na mejni prehod Obrežje, so policisti opravili mejno kontrolo in ugotovili, da jim je voznica predložila ponarejeno najemno pogodbo za vozilo. Preverili so schengenski informacijski sistem in ugotovili, da so nemški varnostni organi za avtomobilom letnik 2021 razpisali iskanje.

Policisti so avtomobil zasegli, voznici odvzeli prostost in jo s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj ponarejanja listin in prikrivanja privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanjo odredil pripor.