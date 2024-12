Policisti na Obrežju zasegli za 3100 evrov ponarejenih bankovcev

Na mejnem prehodu Obrežje so v sredo okoli 16. ure pridržali 26-letnega državljana Slovenije, ki je želel v državo vstopiti s ponarejenim denarjem. Pri njem so namreč odkrili kar 62 ponarejenih bankovcev po 50 evrov, skupaj 3100 evrov, ki jih je nameraval vnovčiti, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Policisti ob tem občane opozarjajo na previdnost pri poslovanju z gotovino. "Še posebej v prihajajočem prazničnem času se zaradi povečanega obsega gotovinskih transakcij poveča tveganje za unovčevanje ponarejenih evrskih bankovcev. Pozorni naj bodo predvsem na bankovce za višje zneske. Bankovce naj dobro pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, kjer so ponaredki zaščitnih elementov bolj opazni. Pozorni naj bodo na relief, ki ga ponaredki največkrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem znaku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki," je Drenik Rangusova nanizala nekaj nasvetov.

Če sumite, da je bankovec ponarejen, ga primerjajte z drugim, še dodaja. Če ste v dvomih, ga lahko prinesete tudi v pregled na blagajno Banke Slovenije. V primeru dvoma se ne odločite za transakcijo, skušajte pa si zapomniti, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli, saj lahko te informacije zelo pomagajo Policiji.