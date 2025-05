Policisti na treh različnih naslovih zasegli kokain in konopljo

Hišne preiskave, v katerih so sodelovali tudi policisti s službenimi psi, so potekale na območju občin Muta in Vuzenica. Osumljenci med seboj niso povezani.

Zasegli so prepovedano drogo – kokain in konopljo. Prav tako so zasegli več tehtnic in embalažo, pripravljeno za preprodajo prepovedanih drog.