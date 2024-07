Policisti nadaljujejo iskalno akcijo za 44-letnim Nemcem

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so v dopoldanskih urah začeli iskalno akcijo na območju naselja Soča, v občini Bovec, saj je 44-letni Werner Nils Bastian, državljan Nemčije, še vedno pogrešan. Iskanje je usmerjeno predvsem na strugo reke Soče z njenimi bregovi, med kampom in Velikimi koriti Soče. Pogrešani je bil nazadnje opažen 9. maja, okoli 21.45, v enem od tamkajšnjih kampov v naselju Soča, od koder je nato odšel neznano kam.

Ker policisti kljub številnim izvedenim aktivnostim v zadnjih dveh mesecih Nemca niso našli, zdaj poleg policistov PP Bovec sodelujejo tudi pripadniki GRS Bovec in reševalci iz divje vode iz Bovca.

Prvič je iskanje steklo 10. maja, ko so pogrešanega iskali člani enote reševalnih psov, gasilci več prostovoljnih društev, območje struge pa so pregledovali tudi s kajaki.