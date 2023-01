Policisti nadaljujejo z iskanjem dveh oboroženih roparjev. Ste ju videli?

Policisti še zmeraj iščejo storilca, ki je 19. avgusta 2022 oropal bencinski servis v Novi Gorici. Neznani storilec je z nožem zagrozil uslužbencu trgovine in od njega izsilil gotovino. Storilec je visok okoli 185 centimetrov, star je od 30 do 40 let.