Policisti najstnikoma zasegli več sto kosov petard

Kranjske policiste so v nedeljo zvečer obvestili o uporabi pirotehnike na javnem kraju v okolici Kranja. Patrulja je na kraju opazila več najstnikov, ki pa so se razbežali. V nadaljnji kontroli so enega od njih izsledili in mu zasegli nekaj sto kosov petard, obravnavajo pa ga tudi zaradi neupoštevanja ukazov policistov.

Med zbiranjem obvestil so zaznali kršitev še enega najstnika in mu prav tako zasegli okoli sto kosov različnih petard. Policisti so s kršitvami najstnikov seznanili tudi njihove starše.