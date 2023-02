Policisti naleteli na tovornjak s skoraj povsem obrabljenimi pnevmatikami

Mariborski policisti so v torek obravnavali voznika dveh tovornih vozil, ki nista izpolnjevali tehničnih pogojev za udeležbo v prometu. Povsem brez profila so bile pnevmatike na tovornem vozilu tujega državljana, sicer voznika podjetja iz okolice Maribora.

Vidno poškodovane pa so bile pnevmatike na drugem tovornem vozilu, ki ga je vozil slovenski državljan. Policisti so ugotovili še, da je ta za dobrih 8.000 kilogramov presegel največjo dovoljeno maso, predpisano za to skupino vozil. Voznikoma sta bili na kraju izrečeni globi za ugotovljene prekrške, zoper obe pravni osebi pa so policisti uvedli prekrškovni postopek.