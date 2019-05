Policisti našli mačka, ki ga je storilec vrgel čez ograjo

Bodi prijazen do vseh in vsakega, so na družbenem omrežju pod objavo, da so našli mačka, ki ga je mladenič pred leti vrgel čez ograjo, zapisali kranjski policisti. Sporočili so še, da je z mačkom vse v redu.

Kranjski policisti so sporočili, da so na območju Radovljice našli mačka, ki ga je pred leti mladenič vrgel čez ograjo. Kot kaže, je z mačkom vse v redu, kljub temu pa policisti z delom in preiskavo nadaljujejo. Z mačkom je vse v redu, zagotavljajo policisti. FOTO: PU Kranj Spomnimo, da je pred časom po spletu zaokrožil posnetek krutega ravnanja z mačko, ki jo je mladenič vrgel čez ograjo. Storilca je policija že našla, sam pa je dejanje priznal in povedal, da se je dogodek zgodil že pred leti v Radovljici. Kot je še povedal, je mačka vrgel čez ograjo, pod katero je bila njiva, maček pa je ob pristanku stekel stran. Policisti so nato za pomoč pri iskanju lastnika mačka zaprosili širšo javnost in številne informacije so jih pripeljale do lastnika živali. Policisti pa ne počivajo, temveč vodijo postopek v smeri utemeljevanja suma kaznivega dejanja mučenja živali.