Policisti našli nasad konoplje: osumljena 37-letnik in 63-letnica

Policisti PP Krško so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih v okolici Krškega. Med preiskavo so našli nasad s 157 rastlinami konoplje in okoli tri kilograme posušenih rastlinskih delcev konoplje.

Konopljo so zasegli in zoper 37-letnega osumljenca in 63-letno osumljenko na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so sporočili s PU Novo mesto.