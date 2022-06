Policisti pogrešana otroka našli na območju Gorenjske

Nekaj ur potem, ko so kranjski policisti sporočili, da pogrešajo 14-letnico in 11-letnika, ki sta v petek okoli 9.45 neznano kam odšla iz šole v Bohinju, in za pomoč prosili medije, se je zgodba srečno končala.

Policisti so namreč sporočili, da so pogrešana otroka našli na območju Gorenjske in da je z njima vse vredu.

Vsem se zahvaljujejo za pomoč.