Odrejena in opravljena je bila sanitarna obdukcija. Po dosedanjih ugotovitvah, oziroma pri pregledu znaki nasilja niso bili ugotovljeni, trenutno pa še zbirajo obvestila in izvajajo druge ukrepe v smeri ugotavljanja identitete ter vzroka smrti osebe, so sporočili s PU Maribor. Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o umrli osebi, oziroma bi jo prepoznali na podlagi predmetov in oblačil na fotografijah, da to sporočijo na 113 ali anonimni telefon 0801200.
Policisti našli posmrtne ostanke, ali prepoznate identiteto umrlega?
V sredo so bili mariborski policisti obveščeni o najdenih človeških posmrtnih ostankih na območju med Spodnjimi Hočami in Rogozo. Isti dan so kriminalisti PU Maribor opravili ogled kraja najdene mrtve osebe, starejšega moškega, katerega identitete na kraju ni bilo mogoče ugotoviti. Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali na podlagi predmetov in oblačil na fotografijah, da to sporočijo na 113 ali anonimni telefon 0801200.