Policisti našli trezor in dokumente iz avstrijske trgovine

V ponedeljek nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni, da so na območju Lendave našli večjo količino dokumentov in fotografij. Ob pregledu širše okolice so policisti v bližnji gramoznici opazili večji varnostni trezor, ki so ga ob pomoči PGD Lendava odstranili.
"Z nadaljnjim zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da predmeti izvirajo iz trgovine na območju Republike Avstrije," so potrdili policisti. Odtuijili so jih med vlomom v trgovino pretekli konec tedna. "Trezor in dokumenti so bili zavarovani ter bodo v prihodnjih dneh predani avstrijskim varnostnim organom," so še sporočili policisti.
