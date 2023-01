Policisti našli ukradeno orodje. Je vaše?

Policisti so za Bežigradom v Ljubljani prijeli moškega, ki je skupaj s sostorilcem vlamljal v avto. Ugotovili so, da tega ni počel prvič, pri njem pa so našli tudi več predmetov, ki, glede na vse okoliščine, nedvomno izhajajo iz kaznivih dejanj. Lastnike še iščejo, če so vaši, se oglasite na policijski postaji ali zavrtite njihovo telefonsko številko. Moški je v priporu, sostorilca pa še iščejo.

icon-expand FOTO: PU Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right Bežigrajski policisti so v torek odvzeli prostost 39-letniku, ki so ga skupaj z neznancem, ki je s kraja uspel zbežati, zalotili pri vlomu v vozilo, je sporočila predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Preiskava je pokazala, da sta osumljenca vlomila v šest vozil, iz katerih sta odtujila različno orodje. Nekatere predmete so že vrnili lastnikom, medtem ko za druge še ugotavljajo, komu pripadajo. "Glede na vse okoliščine, nedvomno izhajajo iz kaznivih dejanj," sporočajo s Policije. Vse, ki bi prepoznali predmete na fotografijah kot svoje, pozivajo, da se zglasijo na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad, Posavskega ulica 3, ali pokličejo na njihovo telefonsko številko 01 589 6000. Policisti so 39-letnega osumljenca privedli k preiskovalnem sodniku, ki je zanj odredil pripor, drugega storilca pa še iščejo.