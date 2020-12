35-letnik imel težave z alkoholom, umorjeni 61-letnik pisal policistu

Policisti so predstavili podrobnosti trojnega umora v Gerečji vasi na božični dan. Osumljeni 35-letnik je med sporom v skupni hiši zabodel nekdanjo zunajzakonsko partnerico, nato pa v sosednji hiši še njena starša, 61-letnika in 58-letnico. Kot so povedali policisti, je imel osumljeni težave z alkoholom. Otroka, ki sta ga imela nekdanja partnerja, so začasno dodelili stricu.

Beno Meglič, vodja mariborskih kriminalistov, je povedal, da je bil 25. decembra OKC Maribor obveščen o poskusu umora v okolici Ptuja. Temu je sledilo še več klicev in opozorilo, da se je storilec odpeljal s kraja. Pred hišo je policijska patrulja našla 58-letno ranjeno žensko, ki so ji sosedi nudili prvo pomoč. 61-letniku, ki je obležal na tleh dnevne sobe, ni bilo več pomoči. 35-letnica v sosednji hiši je še kazala znake življenja, zato so jo oživljali, a je umrla, 58-letnica pa je umrla v bolnišnici. 35-letnega osumljenca so našli v drugi hiši v vasi, policisti pa so mu ob prihodu naročili, naj odvrže nož. Sam se je z njim porezal po vratu, potem pa ga je odvrgel. Potreboval je operativni poseg, potem pa je bil hospitaliziran.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Osumljenec je nekdanji zunajzakonski partner ubite 35-letnice, 58-letnica in 61-letnik pa sta bila njena starša. 35-letnik je imel težave z alkoholom, pred mesecem dni pa sta se s partnerico dokončno razšla. Novembra so ga kaznovali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je povedal Meglič. 58-letnica je prijavila tudi kršenje javnega reda in miru, zato so takrat posredovali policisti in ugotovili, da je šlo za spor med nekdanjima partnerjema. Na dan umora je med prepirom 35-letnik nekdanjo partnerico večkrat zabodel, potem pa odšel še v hišo njenih staršev in večkrat zabodel še njih. Ugotovili so, da je to naredil iz brezobzirnega maščevanja, za to pa je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let, sodišče pa lahko izreče tudi dosmrtno zaporno kazen. Umorjeni 61-letnik je decembra naslovil elektronsko sporočilo na policista PP Ptuj, ker je želel nasvet glede nekdanjega partnerja svoje hčerke. Policist ga je povabil na svetovalni pogovor, a ker umorjeni ni navedel nobenih konkretnih groženj ali dejanj, na podlagi katerih bi lahko ukrepali, se ni zgodilo nič.

Po vasi so krožile tudi informacije, da se je družina pred 25. decembrom iz strahu pred 35-letnikom umaknila iz hiše, kar je Meglič potrdil, a je dejal, da jim ta informacija sprva ni bila znana ter da so to ugotovili med kriminalistično preiskavo. "Ljudje naj povedo, kar vedo,"je pozval. Policisti so potrdili tudi, da sta umorjena 35-letnica in osumljenec imela otroka. Center za socialno delo je takoj po dogodku pričel s postopkom odvzema otroka očetu, začasno pa so ga dodelili stricu. Kriminalistično preiskavo še vedno nadaljujejo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo na Ptuju.

icon-expand Robert Tekavec. FOTO: GPU

Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na GPU, je v nadaljevanju novinarske konference povedal, da je nasilje nad ženskami in otroki, ki se dogaja za zaprtimi vrati, eno izmed najbolj razširjenih kaznivih dejanj. Pogosto ostane ljudem skrito, žrtve pa ob tem ostanejo same in izolirane. Zaradi epidemije covida-19 smo veliko več doma, kar za žrtve nasilja v družini pomeni še večjo izpostavljenost grožnjam in nasilju. Tekavec je dejal, da je zato Policija v letu 2020 intenzivno izvajala kampanjo, s katero so želeli spodbuditi ljudi, da ukrepajo, če vedo za nasilje v družini. Leta 2020 so primerjalno obravnavali 10 odstotkov več primerov nasilja kot lani, je povedal Tekavec. Poudaril je, da bodo policisti ukrepali ob vsaki prijavi nasilja.