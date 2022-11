Truplo novorojenčka: Policisti prosijo za pomoč

Predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Ljubljana Tomaž Tomaževic je povedal, da so policiste včeraj obvestili, o najdbi trupla novorojenčka moškega spola. Policisti so kraj zavarovali, opravili so tudi ogled in o vsem obvestili tožilca in preiskovalnega sodnika. Truplo so odpeljali na Inštitut za sodno medicino, kjer bodo opravili obdukcijo. Z obdukcijo bodo ugotovili točne okoliščine smrti novorojenčka. V tej fazi policisti sicer še ne morejo pojasnjevati ali gre za umor ali detomor, ker vzroki za smrt še niso znani. O detomoru sicer govorimo, ko je za smrt otroka odgovorna mati, neposredno med porodom ali takoj po porodu, in ne gre za mrtvorojenega otroka. Za detomor je zagrožena kazen do treh let zapora.

Kriminalisti nadaljujejo s preiskavo dogodka in vse, ki bi imeli kakšne informacije o dogodku, ki bi pomagale pri preiskavi, prosijo da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali anonimno številko 080 1200 ali se oglasijo na najbližji policijski postaji.