Policisti o okoliščinah umora in samomora v Šmarju pri Jelšah

Policisti so včeraj na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah obravnavali umor in samomor. 61-letni moški je ustrelil 57-letno partnerico, nato pa sodil še sebi. Okoliščine družinske tragedije bo v izjavi za javnost ob 12. uri predstavil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Celje Aleš Slapnik. Prenašali jo bomo v živo.

Kot smo poročali, so bili celjski policisti v ponedeljek okoli 17.30 obveščeni o novi družinski tragediji. Na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah je 61-letni moški ustrelil 57-letno partnerico. Operativno-komunikacijski center je na kraj poslal več patrulj. "Policisti in reševalci, ki smo jim v izjemno nevarni situaciji zagotovili neprebojne jopiče, so pred stanovanjsko hišo našli žensko, ki je poškodbam na kraju podlegla. Moški pa se je po streljanju oborožen umaknil v hišo,"so sporočili s PU Celje. Ob vstopu v hišo so našli hudo ranjenega 61-letnega storilca, ki se je ustrelil. Kljub hitremu nudenju pomoči je poškodbam podlegel.

Umor in samomor v Šmarju pri Jelšah FOTO: POP TV

Gre za že drugi umor na območju PU Celje v manj kot tednu dni. V nedeljo je 36-letni moški, ki so ga celjski policisti v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in kršitev javnega reda in miru, do smrti zabodel mamo in poškodoval očeta, nato pa pobegnil s kraja dogodka.

"Da bi v tako kratkem času prišlo do ponovitve družinske tragedije, ne pomnim," je za oddajo 24UR ZVEČER komentiral pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU CeljeAleš Slapnik, a dodal, da so to v Sloveniji redki pojavi in jih med seboj ne moremo povezovati. To je sicer že peti umor v Sloveniji v dveh mesecih in pol. Lani jih je bilo kar 16, od tega trije trojni.