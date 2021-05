Policisti o podrobnostih razbitja kriminalne združbe Kavački klan

V lovke slovenske policije naj bi se po poročanju Večera nedavno ujelo skoraj 60 osumljencev, domnevnih članov zelo dobro organizirane mednarodne hudodelske združbe Kavački klan, ki izvira iz Črne gore, deluje pa tudi v Srbiji in širše po Evropi. Gre za brutalno združbo, ki trguje z drogo in orožjem. Vodja klana naj bi bil Radoj Zvicer iz Črne gore. Za njim je razpisana mednarodna tiralica – neuradno naj bi bil v Južni Ameriki, potem ko je lani v Ukrajini preživel strelski obračun z nasprotniki klana. Zdaj mu je vojno napovedal še srbski predsednik Aleksandar Vučić. "Pozivam ga, da je bolje, da me ubije, ker ne bo svoboden, dokler bom živ," je dejal.

Februarja je 30 hišnih preiskav v Beogradu razkrilo hišo groze z skritimi prostori, orožjem in brutalnimi zgodbami. Žrtve so mučili, jim odrezali ude, izdrli oči in jih obglavili, nato pa predelali v čevapčiče, ki naj bi si jih Zvicer nato privoščil z gorčico in čebulo. Pred tem so razrezane metali v Donavo, celo raztapljali trupla v kislini. Policisti so v spektakularni akciji v Srbiji vendarle aretirali Zvicerjevo desno roko, Marka Miljkoviča, ki ga srbsko podzemlje pozna kot Mesarja. V lisicah je pristala še ena domnevna alfa združbe – Veljko Belivukz vzdevkom Težava.

Po trditvah Policije in specializiranega državnega tožilstva (SDT) je nedavno razbita slovenska mreža Kavačkega klana delovala od leta 2018. Slovenska policija jim je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi močno prepredene lovke presekala pred dobrim tednom, ko so kriminalisti NPU skupaj s policijskimi specialci na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor in Koper opravili 23 hišnih preiskav in aretirali več osumljenih.