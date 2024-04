Umorjeni Policijo sam poklical na pomoč, osumljeni skušal prikriti sledi

V ponedeljek so bili gorenjski policisti obveščeni o streljanju na območju Policijske postaje Škofja Loka, na kraj je bilo napotenih več patrulj, v gozdu pa so našli moškega, ki je umrl nasilne smrti. Policisti so eni osebi že v ponedeljek odvzeli prostost. Domnevni osumljenec je bil izsleden in prijet v gozdu, v bližini kaznivega dejanja. Po prijetju osumljenega so policisti kraj zavarovali.

Kot je intervencijo opisal Donoša, je 64-letnik v gozdu opravljal dela in pri tem opazil 52-letnega moškega, ki je začel streljati proti njemu. O tem je obvestil Policijo in povedal, kdo strelja nanj in da ga je že zadel. Na telefonske pozive se žrtev nato ni več odzivala. Policisti so odhiteli na kraj. Osumljeni je na žrtev streljal z dolgocevnim orožjem. Skušal je zabrisati sledi svojega dejanja, je povedal Donoša. V času izsleditve se je osumljeni nahajal nekaj sto metrov od žrtve pri izvajanju gozdarskih del. Policisti so preiskali dom osumljenca, vendar niso našli orožja. So pa kasneje policisti našli skrito orožje, dušilec zvoka, strelivo in daljnogled, in kot je povedal Donoša, upravičeno sumijo, da najdeno pripada 52-letniku.

Streli so odjeknili v vasi Podgora v občini Gorenja vas - Poljane, moškega naj bi umoril sosed. Razlog za takšno grozovito dejanje? Kot predvidevajo domačini, naj bi se umor zgodil zaradi leta trajajočih sporov glede zemljišča. Žrtev naj bi imela 60, strelec pa približno 50 let. Razlog za to grozovito dejanje pa naj bi bil sosedski spor oziroma več sporov. Družini strelca in žrtve naj bi se namreč več generacij prepirali okoli kosa zemlje.