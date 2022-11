Policisti o preiskavi kriminalne združbe, ki izkorišča stisko ljudi

Kot smo že poročali junija 2018, so ljubljanski kriminalisti takrat zaključili obsežno kriminalistično akcijo, v kateri so izvedli več kot 20 hišnih preiskav ter pet osumljencev pridržali, preiskovalni sodnik pa je za dva glavna organizatorja odredil pripor. Kriminalisti so med preiskavami zasegli okoli 360.000 evrov gotovine, dve vozili višjega cenovnega razreda, elektronske naprave ter ogromno listinske dokumentacije. Osumljenci so najmanj šestim bankam povzročili za več kot 850.000 evrov škode oziroma so si v tej višini pridobili protipravno premoženjsko korist.

Z obsežno kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je ožji krog osumljencev za osebe, ki niso bile kreditno sposobne, urejalo kredite na različnih bankah na način, da so prek referentov bank, zadolženih za področje kreditov, prilagajali podatke kreditojemalcev, da so ustrezali pogojem banke za pridobitev kredita. V ta namen so prirejali dokumente in celo urejali fiktivne zaposlitve. Zneski odobrenih kreditov so bili tudi prek 100.000 evrov. Za vsak odobren kredit so osumljenci od kreditojemalca zahtevali nedovoljeno darilo v obliki določenega odstotka kredita, ki je v nekaterih primerih znašal tudi do 45 odstotkov.