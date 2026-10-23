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Črna kronika

47-letnik umoril svojo mamo, nato pobegnil: prijeli so ga v Italiji

Postojna, 23. 10. 2026 12.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Po tragediji v okolici Postojne

Policisti so predstavili več informacij glede smrti 74-letne ženske na območju Postojne. Obdukcija je potrdila, da je pokojna umrla nasilne smrti.

Izjavo za javnost bo podal Davor Tozan, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Koper.

Kot smo poročali, so v četrtek dopoldne krajani v Malem Ubeljskem najprej opazili dim, ki se je vil iz hiše. Gasilci so vstopili v garažo in našli mrtvo 74-letnico.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bil požar oziroma več požarov podtaknjenih. Sina pokojne, ki naj bi pobegnil s kraja, naj bi policija iskala več ur, tudi s helikopterjem. Prijeli naj bi ga tik pred mejo z Italijo.

40-letnik naj bi hišo že večkrat poskušal zažgati, nazadnje pred nekaj dnevi.

S Policijske uprave Koper so včeraj sporočili, da so odredili obdukcijo, ki bo pokazala, ali je oseba umrla nasilne smrti.

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