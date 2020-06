Policisti 'obiskali' 45-letnika in zasegli konopljo ter brizgalke z drogo

Metliški policisti so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri 45-letnem osumljencu z območja Metlike. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več posod s posušenimi rastlinskimi delci, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano

konopljo in brizgalke, napolnjene s snovjo, za katero prav tako obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Nekaj manj kot štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev in zasežene brizgalke so policisti poslali v analizo, na podlagi katere bo izdelano strokovno mnenje.