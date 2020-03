PRENOS V ŽIVO: Policisti oborožena roparja ljubljanske bencinske črpalke ujeli v manj kot pol ure

V prodajalno bencinskega servisa sta vstopila okoli 19. ure in od zaposlenih z orožjem v rokah in grožnjami zahtevala gotovino, ki sta jo vzela, nato pa s kraja pobegnila.

Na kraj dogajanja je kmalu prihitelo več policijskih patrulj. Policisti so na podlagi informacij, ki jih je posredoval občan, izsledili vozilo, s katerim sta se storilca odpeljala, ter ga pričeli ustavljati z modrimi lučmi in sireno.

Voznik sicer ni ustavil, pač pa je z vožnjo nadaljeval proti centru Ljubljane, na poti pa storil več prekrškov in trčil v najmanj dve vozili. Policisti so vozilo uspešno ustavili v križišču Vilharjeve in Dunajske ceste, kjer so prijeli enega storilca. Drugi je zbežal s kraja, a so policisti tudi tega prijeli v bližini železniške postaje. Eden izmed storilcev je imel pri sebi tudi orožje. Pred prijetjem so policisti izstrelili štiri opozorilne strele.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.