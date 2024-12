Policisti obravnavajo poškodovano drsališče, mladoletnik tam vrgel petardo

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, policisti obravnavajo poškodovano drsališče v Murski Soboti. Tja so bili napoteni v nedeljo malo po 23. uri, saj je iz zamrzovalnega sistema iztekala hladilna tekočina. Že pred prihodom policistov so bili na kraju gasilci, ki so odstranili poškodovani del ledu in začasno sanirali cevi, da bi preprečili nadaljnje iztekanje tekočine.

Policisti dogodek obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Po opravljenem ogledu bodo zbrana obvestila posredovali Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti.