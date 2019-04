Policisti obravnavali več primerov vlomov in drznih tatvin

Policisti PU Ljubljana so v petek preko dneva obravnavali štiri drzne tatvine. Na Viču se je moški vstopil v trgovino in se iz nje odpeljal z električnim skirojem. Neznanec je ženski iz okolice Ljubljane, ki ga je spustila v stanovanjsko hišo, ukradel gotovino in nakit. V Grosupljem je moški zamotil oškodovanko, da je njegov pajdaš lahko vstopil skozi odklenjeno garažo v stanovanje in iz njega odtujil gotovino, so sporočili iz PU Ljubljana.

V okolici Ljubljane so policisti izsledili par, ki je izvedel drzno tatvino. Okoli 50 let stara ženska je skozi odklenjena vrata vstopila v stanovanjsko hišo in ukradla denar, preden jo je oškodovanec uspel ustaviti, pa je ženska sedla v parkiran avto, v katerem jo je že čakal moški. Vozilo so policisti izsledili na glavni cesti proti Turjaku. Oba osumljenca, doma iz Kočevja, so prijeli in zanju odredili pridržanje. Policisti sumijo, da je par izvršil še več podobnih tatvin.