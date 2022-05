Policisti obravnavali voznika s klasičnimi 'simptomi' pijane vožnje

V Kranju so se policisti odzvali na prijavo "hudo nezanesljive vožnje" in iz prometa izločili voznika z 1,00 mg/l alkohola v krvi. Moški je z vozilom vijugal levo in desno, po nasprotni strani ceste, se večkrat ustavil in nato speljal. Vse to so klasični simptomi pijane vožnje, je zapisal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

V drugem primeru pa so policisti prav tako na območju Kranja obravnavali voznika, ki je pod vplivom alkohola (0,82 mg/l) povzročil prometno nesrečo s samoudeležbo. Trčil je v betonsko ograjo, pri tem pa se je poškodoval potnik v vozilu. Policisti nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje nevarne vožnje in vodijo postopek.

Oba pijana voznika so domov odpeljali svojci. "Neodobravanja domačih zaradi pijanega stanja bi bila sicer verjetno deležna v vsakem primeru, vendar kot potnika vsaj ne bi ogrožala drugih, obenem pa bi si prihranila še kazen," je zapisal Kos.

Ob tem policija poziva k varni udeležbi v prometu in vožnji z ničelno stopnjo alkohola, še posebej danes, ko so ceste mokre in spolzke, vidljivost pa slabša.