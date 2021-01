Policisti obvladali voznika, ki je vozil pod vplivom drog in žalil policista

Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so policisti voznika ustavili malo pred 13. uro. Najprej so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen. Nato so mu odredili hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. Ta je bil pozitiven, med strokovnim pregledom pa so bili ugotovljeni znaki nezanesljivega ravnanja voznika, zato mu je bilo odrejeno pridržanje.

Kršitelj se s pridržanjem ni strinjal in je želel s kraja postopka oditi, pri tem je ves čas žalil policista in ga z rokami odrinil, da bi lahko kraj zapustil. Ukazov policistov ni upošteval, zato so ga ti obvladali z uporabo prisilnih sredstev, nato pa so ga pripeljali v prostore za pridržanje.

Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitev cestnoprometne zakonodaje. Obenem bo zoper njega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, so še zapisali na Policiji.