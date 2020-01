Policisti odpravili pridržanje 52-letnemu Srbu, ki je osumljen protipravnega odvzema prostosti

Policisti so odpravili pridržanje 52-letnemu državljanu Srbije, ki so ga pridržali zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti. Policisti bodo nadaljevali zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Kot smo poročali, je bilo v sredo opaziti v bližini World Trade Centra (WTC) na Dunajski cesti v Ljubljani večje število policistov, v zraku je bil tudi policijski helikopter. Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so preiskovali kaznivo dejanje izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti na škodo 38-letnega državljana Srbije. V sredo so v povezavi z kaznivim dejanjem pridržali 52-letnega državljana Srbije, ki je sedaj na prostosti.