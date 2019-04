Policisti odvzeli prostost Celjanoma, ki sta pretepla in oropala 65-letnika

65-letni Celjan je v četrtek policijo obvestil, da sta ga v dopoldanskih urah oropala njegova 34-letna znanka in takrat še neznani moški.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 34-letna Celjanka v stanovanjskem bloku v Celju pozvonila pri 65-letnem znancu. Ko ji je odprl vrata, je z njo v stanovanje nepovabljen vstopil še 40-letni Celjan, ki je od 65-letnika zahteval denar. Ko mu je dejal, da ga nima, ga je vrgel na posteljo in močno pretepel. Med drugim mu je zlomil ličnico, zbil zob in povzročil še več drugih poškodb. Medtem je 34-letnica preiskala stanovanje. Iz denarnice je oškodovancu vzela manjšo vsoto gotovine, iz omare pa še dva srebrnika.

Storilca sta mu vzela še mobilni telefon in ga hudo poškodovanega zaklenila v stanovanje. 65-letnik je na srečo našel rezervni ključ in zapustil stanovanje. Pomoč je poiskal v celjski bolnišnici in zadevo prijavil policiji.

Policisti so oba osumljenca izsledili in jima odvzeli prostost. Danes ju bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj rop, huda telesna poškodba in protipravni odvzem prostosti privedli k preiskovalnemu sodniku.

"34-letnice do sedaj še nismo obravnavali, 40-letnika smo v preteklosti že večkrat ovadili zaradi sumov storitev kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj z elementi nasilja," so sporočili s PU Celje.